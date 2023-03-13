Cоставили подборку инструментов, которые ускорят работу с изображениями: все инструменты очень простые, но будут полезны и профессионалам для ежедневного использования
Рассказываем, как выбрать специалиста, на что обращать внимание и как проводить с ним собеседование. Советы будут полезны и HR-специалистам, и тем, кто хочет успешно пройти собеседование
Tray считается отличным ETL-инструментом, который позволяет передавать данные из одного места в другое, интегрироваться с облачными системами, оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы
Сегодня расскажем об одних из самых резонансных ограблений в сети за последние 10 лет и новой фиче Google, как ответу всем хакерам
Интересное расширение для ChatGPT, которое нам понравилось, но переходить на этот плагин или нет — выбор за вами
Поговорим обо всем: о нейросетях, которые помогут определить сгенерированные изображения, и о «косяках», по которым ИИ легко отличить от настоящего художника
Инструмент подойдет не только редакторам и авторам, хотя в первую очередь он заточен под них, но и маркетологам, особенно в области генерации идей для рекламной кампании
На зерокодинговых конструкторах можно реализовать практически любую идею, от каталога до маркетплейса, от коммерческой платформы до социальной. С интеграциями возможностей становится еще больше, а значит растет количество проектов, которым в принципе не нужен код
Нейросети помогут педагогу сэкономить часы времени, не проседая в качестве выполняемой работы. Например, единожды созданные, шаблоны можно использовать снова и снова
Если в таблицах в нашем распоряжении только столбцы и ячейки, то в Decipad добавляются текстовые блоки, ползунки и другие форматы отображения