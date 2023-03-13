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10 нейросетей для обработки фотографий
by Редакция — не больше 6 мин
10 нейросетей для обработки фотографий

Cоставили подборку инструментов, которые ускорят работу с изображениями: все инструменты очень простые, но будут полезны и профессионалам для ежедневного использования

Автоматизация Инструменты Нейросети
Как найти no-code разработчов для своего проекта
Как найти no-code разработчов для своего проекта
Редакция — не больше 1 мин

Рассказываем, как выбрать специалиста, на что обращать внимание и как проводить с ним собеседование. Советы будут полезны и HR-специалистам, и тем, кто хочет успешно пройти собеседование

Гайды длябизнеса
Обзор Tray — сервиса для оптимизации рабочего пространства
Обзор Tray — сервиса для оптимизации рабочего пространства
Редакция — не больше 2 мин

Tray считается отличным ETL-инструментом, который позволяет передавать данные из одного места в другое, интегрироваться с облачными системами, оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы

Автоматизация Инструменты
Как распознать сгенерированную нейросетью картинку
by Редакция — не больше 3 мин
Как распознать сгенерированную нейросетью картинку

Поговорим обо всем: о нейросетях, которые помогут определить сгенерированные изображения, и о «косяках», по которым ИИ легко отличить от настоящего художника

Интересное Нейросети
Обзор Copy.ai — ИИ для копирайтеров и маркетологов
Обзор Copy.ai — ИИ для копирайтеров и маркетологов
Редакция — не больше 3 мин

Инструмент подойдет не только редакторам и авторам, хотя в первую очередь он заточен под них, но и маркетологам, особенно в области генерации идей для рекламной кампании

Автоматизация Инструменты Нейросети
5 приложений, созданных без кода на конструкторе Softr 
5 приложений, созданных без кода на конструкторе Softr 
Редакция — не больше 3 мин

На зерокодинговых конструкторах можно реализовать практически любую идею, от каталога до маркетплейса, от коммерческой платформы до социальной. С интеграциями возможностей становится еще больше, а значит растет количество проектов, которым в принципе не нужен код

Инструменты Интересное
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